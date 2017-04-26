«Динамо» в Николаеве будет решать задачу №1

26.04.17 09:10Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня состоятся два полуфинальных матча Кубка Украины.

Если верить букмекерам, то сегодня вечером финалистами Кубка Украины станут «Динамо» и «Шахтер». По раскладам они не должны испытать особых проблем с командами, которые уступают им в подборе исполнителей. У киевлян — вообще прекрасный вариант, пусть и выездной.

Этой весной «Николаев» в первой лиге выиграл всего два матча из шести, лишь в минувший уик-энд прервал серию из четырех поражений в Сумах (2:1), но автор двух мячей Берко не сыграет из-за дисквалификации.

Руководство «Динамо» загодя побеспокоилось о качестве газона на Центральном стадионе в Николаеве и отправило на помощь южанам своего знаменитого агронома — Анатолия Колошу. Проблем с газоном быть не должно.

После неудачи в игре с «Шахтером» в чемпионате Украины у динамовцев есть шанс показать свою удаль в атаке в противостоянии с менее искушенными защитниками. Не ясно пока, смогут ли сыграть все основные футболисты «Динамо», ведь с разбитым носом покидал поле Кадар. Но у киевлян в этом сезоне осталась лишь одна цель — Кубок Украины.

Такая же задача сейчас может мотивировать и футболистов «Шахтера», которые после вылета из Лиги Европы на некоторое время играли без какого-то куража. Весной горняки только в одном матче — с «Олимпиком» 10 дней назад — забили больше двух мячей. Но в чемпионате для команды Паулу Фонсеки все уже ясно.

А вот неуважение к задорному «Днепру» с его 10-матчевой беспроигрышной серией в чемпионате (второй результат в этом сезоне) может дорого стоить.

Если букмекеры окажутся правы и в финале сыграют клубы, которые обеспечили себе пропуск в ЛЧ, прямую путевку в групповой турнир ЛЕ получит третья команда УПЛ. В противном случае придется ждать решающего матча — 17 мая в Харькове.

1/2 финала

26 апреля

Николаев (D2) — Динамо

18:00, «2+2»

Шансы на исход (версия букмекеров): 3/6/91

Шахтер — Днепр

20:00, «Футбол-1»

Шансы на исход (версия букмекеров): 78/15/7

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