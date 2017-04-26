В Николаеве взяли табло напрокат перед матчем с "Динамо"

26.04.17 11:28Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

В клубе говорят, что продали уже 10 тысяч билетов и ждут аншлаг.

Сегодня в полуфинале Кубка Украины клуб Первой лиги ФК "Николаев" примет на своем поле киевское "Динамо".

Николаев готовится к предстоящему матчу, как к празднику. "Мы буквально "стоим на голове", – поделился с "Сегодня" руководитель местного клуба Сергей Кантор. – Пришлось выполнять очень большой объем работ, связанных с подготовкой стадиона к матчу такого уровня.

Это и качество поля, и обеспечение безопасности. Стадион давно не принимал такого количества болельщиков, поэтому пришлось дополнительно завозить биотуалеты. Наше табло не работает, поэтому пришлось обратиться в одесскую компанию, которая сдает в аренду современные электронные табло.

Что касается состояния газона, то оно, скажем так, удовлетворительное. Хотя, как отметили проверяющие из Киева, небольшая кочковатость есть. Но газон полностью зеленый, без "проплешин" – это уже хорошо. Хотя его и пришлось местами подлатать".

По словам Кантора, за сутки до матча было продано около 10 тысяч билетов (их цена колеблется от 50 до 380 гривен) при вместимости стадиона в 14 тысяч. "Так что на игре вполне может быть аншлаг", – выразил надежду босс "Николаева". А на вопрос, как будет мотивировать своих футболистов, предпочел отшутиться: "Играть против чемпиона страны – это уже большая мотивация".

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