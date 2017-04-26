У Миколаєва новий президент У Миколаєві напередодні відбулися вибори президента баскетбольного клубу. За підсумками зборів новим керівником МБК Миколаїв обрано його віце-президента Миколу Боброва, сообщает news.ukrbasket. Кандидатуру Боброва запропонував на виборах президент Федерації баскетболу Миколаївської області Олександр Раєвський. У підсумку її підтримали 9 членів клубу з 14-ти. Новим віце-президентом МБК Миколаїв обрано депутата Миколаївської міськради Кирила Горбунова. Нагадаємо, Миколаїв поточного сезону фінішував 7-м у регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч. У чвертьфіналі плей-оф миколаївці поступилися чинному чемпіону Хіміку. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама