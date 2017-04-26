12.04.17 19:012120
У Миколаєва новий президент
|26.04.17 12:34
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У Миколаєві напередодні відбулися вибори президента баскетбольного клубу. За підсумками зборів новим керівником МБК Миколаїв обрано його віце-президента Миколу Боброва, сообщает news.ukrbasket.
У Миколаєві напередодні відбулися вибори президента баскетбольного клубу. За підсумками зборів новим керівником МБК Миколаїв обрано його віце-президента Миколу Боброва, сообщает news.ukrbasket.
Кандидатуру Боброва запропонував на виборах президент Федерації баскетболу Миколаївської області Олександр Раєвський. У підсумку її підтримали 9 членів клубу з 14-ти. Новим віце-президентом МБК Миколаїв обрано депутата Миколаївської міськради Кирила Горбунова.
Нагадаємо, Миколаїв поточного сезону фінішував 7-м у регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч. У чвертьфіналі плей-оф миколаївці поступилися чинному чемпіону Хіміку.