Много травмированных, но все хотят сыграть с "Динамо", - тренер МФК "Николаев" Забранский

Сегодня в 18.00 на Центральном городском стадионе МФК "Николаев" сыграет с киевским "Динамо" в полуфинальном матче кубка Украины.

Предматчевое интервью главного тренера МФК "Николаев" Руслана Забранского.

— Руслан Михайлович, вам пришлось сыграть много раз против "Динамо" в качестве футболиста. Какой матч запомнился больше всего?

— Сразу вспомнил о поединке в 1998 году, когда Николаев под руководством Заяева выходил в Высшую лигу. В мае в Николаев приехало Динамо-2, но там было больше половины звездного состава киевлян.

Приехал с ними и Валерий Васильевич Лобановский. В городе страшный ажиотаж, фактически матч века — в случае победы Николаев заходил в Высшую лигу. Написали, что на стадион пришло 27 тысяч зрителей, но это не считая тех, кто вылез на знаменитую николаевскую горку (пригорок за стадионом, откуда открывается хороший обзор поля. — прим. Ю.К.).

Пробовали и на мачты прожекторов забираться, сидели на деревьях, в проходах… Состав же у киевлян тогда был с Белькевичем, Хацкевичем, Леоненко, Федоровым, Венглинским, Кардашом.

Сам матч выдался для нас удачным. В начале игры я пробивал под углом с семи метров — от Кернозенко мяч отскочил к лицевой линии, я повторно сильно прострелил, и Толят Шейхаметов с двух метров фактически внес мяча в ворота. Так мы выиграли тогда у Динамо.

— Расскажете эту историю своим игрокам перед нынешним матчем с Динамо?

— (смеется) Есть и другие более важные вещи, которые нужно рассказать о Динамо.

— 20 лет назад перед встречей с Динамо в городе был громадный ажиотаж. А какая ситуация сейчас?

— Город снова живет футболом. Приятная атмосфера, снова есть проблема с билетами — даже во время тренировок люди подходят с вопросом о билетах. Хотелось, конечно же, чтобы и на чемпионат в Первой лиге была хотя бы половина этого ажиотажа. Понятно, что в первенстве мы очень много очков потеряли из-за того, что поставили себе задание пройти в Кубке как можно дальше.

— Вы ставили такую задачу перед игроками с начала розыгрыша?

— Мы говорили футболистам сразу, что было бы хорошо продвинуться по максимуму. А когда прошли несколько команд, я почувствовал, что и фарт к нам тянется, и все стали относиться к Кубку Украины еще серьезней.

И в некоторых матчах Первой лиги мы были измученные тяжелыми поединками на Кубок — пришлось дважды и дополнительное время играть, и пенальти бить. Часть поражений в чемпионате пришло после усталости. Я прикидывал, что из-за этого могли запросто быть на десятом месте.

— Перволиговый Николаев не может позволить себе равноценную замену травмированным или дисквалифицированным лидерам?

— Часто и такое случается. Молодежи, как и везде сейчас, у нас много. Последний тур играли в Сумах (победив 2:1), смотрю в конце на лавку запасных и понимаю — выпустить никого не могу…

А сейчас появилась и такая интересная проблема: много футболистов травмированных, но не признаются в этом — все хотят играть с киевским Динамо!

— Значит, вам не надо дополнительно мотивировать игроков…

— Да, такой настрой — это позитив. Но могут выйти и не сыграть в полную силу. Так что надо еще время определиться с составом.

— Победа в последнем матче в Сумах уверенности добавила?

— Любая победа дает эмоциональный подъем и хорошее настроение. Могли после первого тайма 4 забивать. Одна из проблем — реализация. В атаку выходим неплохо из защиты, фланги используем, но с голами бывает туго. Когда не забиваем, пропускаем и минимально проигрываем — 0:1 или 1:2.

— Главная кадровая проблема Николаева — это отсутствие Виктора Берко?

— Наверное, да. Он универсал, но в основном в защите его использовали. Как раз во время четвертьфинала с Ильичевцем Витя получил лишнее предупреждение. Перед этим потянул мышцу от перегрузки, а замен больше не было.

Пришлось фолить на Кисиле, чтобы спасти команду от опасного прорыва. Жаль, ведь он раззабивался у нас в последних матчах. А если вспомнить два его классных штрафных Металлисту в 2015 году, то мы остались одновременно без защитника и нападающего.

— Динамо в пятницу проиграло Шахтеру и получило достаточно критики в свой адрес. Николаеву на руку такая ситуация?

— В любом случае Динамо утратило шансы побороться за чемпионство, причем не только в игре против Горняков. Единственный потенциальный трофей у них — это Кубок Украины. Поэтому с мотивацией у киевлян будет все нормально. У Динамо также идет омоложение и украинизация состава, в таких случаях очень важно побеждать.

Никаких слабинок команда Сергея Реброва показывать не будет. Тем более, моему коллеге доверяют, и динамовцы будут выкладываться на полную. В среду прогнозирую очень хороший матч, который, кроме спортивной сути, вновь популяризирует футбол в нашем городе.