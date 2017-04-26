У николаевских гребцов Владимира Дзюбинского и Артема Пшеничного по два «золота» кубка Украины

В Днепре состоялся кубок Украины по академической гребле, посвященный Герою Украины Виктору Швецу.

На пьедестале были и николаевцы. В двойке безрульной у Антона Холязникова «серебро», у Анны Ивасюк - «бронза». Также бронзовые медали завоевали Оксана Голуб - в одиночке, Илона Романеску, Светлана Спирюхова и Анна Ивасюк - в четверке распашной.

Большой урожай наград у николаевских легковесов. Владимир Дзюбинский и Артем Пшеничный победили в двойке парной и четверке распашной, Владислав Авраменко и Роман Кириловский – в четврке распашной. В двойке парной «серебро» у Ксении Сердюк и Анны Дымовой, «бронза» у Анны Федоровой и Юлии Коваленко. У Анны Дымовой «серебро» и в одиночке.