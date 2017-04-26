Леннокс Льюис: "Кличко лучше завершить карьеру, если он проиграет Джошуа"

Бывший чемпион мира заявил, что Владимир уже не так хорош, как прежде. А также рассказал, чего ждет от боя 29 апреля

Прославленный супертяжеловес Леннокс Льюис предрекает, что Владимиру Кличко будет очень непросто в бою против Энтони Джошуа.

"Джошуа в отличной форме, он хорошо выглядит, выбрасывает быстрые джебы и он молод. А Владимиру уже 41 год, и у него больше нет таких отличных ног. Если он проиграет, ему будет лучше завершить карьеру. Лично я именно так бы и поступил", - цитирует Льюиса sovsport.ru со ссылкой на Sky Sports.

Тем не менее, Льюис не спешит нахваливать Джошуа и признавать его ровней себе.

Может ли он быть лучше меня? Я так не думаю... Мне трудно сказать, что другой парень лучше меня, - заявил Льюис. - Лично мое мнение - Энтони еще многому предстоит научиться.

Напомним, Кличко и Джошуа выйдут на ринг 29 апреля. Бой состоится на 90-тысячном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Все билеты на поединок проданы - ожидается аншлаг.