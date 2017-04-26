Новим президентом баскетбольного клубу Миколаїв став генерал-майор СБУ

У миколаївському муніципальному клубі вибрали нового керівника

Колишній президент Муніципального баскетбольного клубу Миколаїв Борис Безкоровайний склав з себе повноваження і отримав місце в правлінні клубу. А новим президентом МБК Миколаїв став Микола Бобров, який до цього обіймав посаду віце-президента клубу.

Кандидатуру Боброва запропонував президент Федерації баскетболу Миколаївській області Олександр Раєвський, її підтримали дев'ять з 14-ти членів клубу.

Пост віце-президента після обрання Боброва зайняв депутат Миколаївської міськради, нотаріус Горбуров Кирил.

Про нового керівника відомо, що він генерал-майор, у 2011-2012 роках очолював Управління СБУ в Миколаївській області. До цього обіймав аналогічну посаду в Донецькій області і посаду першого заступника начальника ГУ СБ України в АР Крим.