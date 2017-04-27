МФК «Николаев» проиграл киевскому «Динамо» (видео)

МФК «Николаев» 26 апреля в полуфинале Кубка Украины дома играл против киевского «Динамо».

МФК «Николаев» - «Динамо» - 0:4

МФК: Чумак – Сартина, Назаренко, Павлов, Кошелюк - Бессалов, Ковалев, Куценко (78, Батюшин), Алексанов, Кулишенко (46, Дударенко) – Пакоме (90, Морозов). ДК: Рудько, Антунеш (73, Кравченко), Морозюк, Яромоленко, Очигава, Цыганков (65, Гармаш), Сидорчук (63, Буяльский), Рыбалка, Яремчук, Вида, Кадар.

Голы: 45, 80, 90+1, Ярмоленко, 61, Кадар.

Киевляне вышли на матч практически основным составом, «Динамо» с начала матча прогнозируемо захватило инициативу. Сначала удар-навес Морозюка со штрафного едва не закончился голом, в другом случае Яремчук не воспользовался своим моментом и пробил мимо метров с 8-9.

Николаевцы старались бегать в контратаки и если бы Куценко был порасторопнее в штрафной, то счет в матче открыл бы именно МФК.

Первый удар николаецев в матче записал на 38-й минуте на свой счет Морис Пакоме, который протянул мяч от центра поля и под натиском защитников пробил метров с 20 – мяч прошел выше ворот. На 44-й минуте голкипер николаевцев совершил маленькое спортивное чудо: он отразил два удара в упор с нескольких метров.

Киевляне все-таки затолкали мяч в сетку, но боковой судья зафиксировал офсайд. Однако через минуту еще одна атака «Динамо» закончилась голом – это Ярмоленко головой замкнул подачу и вывел свою команду вперед.