Кличко прибыл в Лондон на бой с Джошуа Украинский боксер Владимир Кличко прилетел в столицу Великобритании на поединок с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа. Владимир Кличко прилетел чартерным авиарейсом в аэропорт “Биггин Хилл”. Стоит отметить, что сегодня Кличко проведет открытую тренировку, а 28-го апреля состоится церемония взвешивания спортсменов. Добавим, что поединок Кличко — Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе “Уэмбли”, который посетят 90 000 болельщиков. На кону поединка будут стоять пояса чемпиона мира по трем версиям — WBA Super, IBF, IBO. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама