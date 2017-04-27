13.04.17 13:022360
Кличко прибыл в Лондон на бой с Джошуа
|27.04.17 11:46
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Украинский боксер Владимир Кличко прилетел в столицу Великобритании на поединок с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа.
Украинский боксер Владимир Кличко прилетел в столицу Великобритании на поединок с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа.
Владимир Кличко прилетел чартерным авиарейсом в аэропорт “Биггин Хилл”. Стоит отметить, что сегодня Кличко проведет открытую тренировку, а 28-го апреля состоится церемония взвешивания спортсменов.
Добавим, что поединок Кличко — Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе “Уэмбли”, который посетят 90 000 болельщиков. На кону поединка будут стоять пояса чемпиона мира по трем версиям — WBA Super, IBF, IBO.