14.04.17 17:332080
У николаевских гребцов на кубке Украины среди юниоров медали золотые и бронзовые
|28.04.17 13:34
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В Днепре состоялся кубок Украины среди юниоров 1999-2000 годов рождения, посвященный памяти Героя Украины Виктора Швеца.
В Днепре состоялся кубок Украины среди юниоров 1999-2000 годов рождения, посвященный памяти Героя Украины Виктора Швеца.
Николаевцы Владислав Сомов, Олег Ноголь, Роман Скорый и Вячеслав Березовский завоевали «золото» в четверке распашной, а Роман Скорый и Олег Ноголь - еще и в двойке распашной. Бронзовыми призерами стали Евгений Чумак и Ольга Щербина - в одиночке, Владислав Попик и Вадим Кубара - в двойке парной.