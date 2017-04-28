У николаевских гребцов на кубке Украины среди юниоров медали золотые и бронзовые

28.04.17 13:34Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В Днепре состоялся кубок Украины среди юниоров 1999-2000 годов рождения, посвященный памяти Героя Украины Виктора Швеца.

Николаевцы Владислав Сомов, Олег Ноголь, Роман Скорый и Вячеслав Березовский завоевали «золото» в четверке распашной, а Роман Скорый и Олег Ноголь - еще и в двойке распашной. Бронзовыми призерами стали Евгений Чумак и Ольга Щербина - в одиночке, Владислав Попик и Вадим Кубара - в двойке парной.

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