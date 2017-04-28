У николаевских гребцов на кубке Украины среди юниоров медали золотые и бронзовые В Днепре состоялся кубок Украины среди юниоров 1999-2000 годов рождения, посвященный памяти Героя Украины Виктора Швеца. Николаевцы Владислав Сомов, Олег Ноголь, Роман Скорый и Вячеслав Березовский завоевали «золото» в четверке распашной, а Роман Скорый и Олег Ноголь - еще и в двойке распашной. Бронзовыми призерами стали Евгений Чумак и Ольга Щербина - в одиночке, Владислав Попик и Вадим Кубара - в двойке парной. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама