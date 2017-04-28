Энтони Джошуа оказался на 4 кг тяжелее Кличко за сутки до боя

28.04.17 16:27Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

В Лондоне прошла традиционная процедура взвешивания боксеров.

В Лондоне за сутки до вечера бокса на стадионе "Уэмбли" прошла процедура взвешивания боксеров.

Владимир Кличко завесил 109 кг и 170 грамм. Энтони Джошуа завесил 113 кг и 550 грамм. Напомним, что Кличко и Джошуа имеют одинаковый рост – 198 см. Размах рук у Джошуа на 2 см больше – 208 против 206 у Кличко.

В субботу, 29 апреля, Владимир Кличко в Лондоне на стадионе "Уэмбли" проведет бой с Энтони Джошуа за титулы IBF, IBO и WBA.

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