Энтони Джошуа оказался на 4 кг тяжелее Кличко за сутки до боя

В Лондоне прошла традиционная процедура взвешивания боксеров.

В Лондоне за сутки до вечера бокса на стадионе "Уэмбли" прошла процедура взвешивания боксеров.

Владимир Кличко завесил 109 кг и 170 грамм. Энтони Джошуа завесил 113 кг и 550 грамм. Напомним, что Кличко и Джошуа имеют одинаковый рост – 198 см. Размах рук у Джошуа на 2 см больше – 208 против 206 у Кличко.

В субботу, 29 апреля, Владимир Кличко в Лондоне на стадионе "Уэмбли" проведет бой с Энтони Джошуа за титулы IBF, IBO и WBA.