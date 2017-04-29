В Николаеве стартовал двухдневный Чемпионат области по пауэрлифтингу

29.04.17 18:33Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Спортсмены юга Украины собрались в Николаеве, чтобы определить сильнейших для участия в будущем Чемпионате Украины.

В субботу, 29 апреля, стартовал двухдневный Открытый чемпионат области по пауэрлифтингу, сообщает Niklife.

Более 130 представители Николаевской, Одесской и Херсонской областей подали свои заявки для участия в турнире. Таким образом, в первый день свои возможности покажут борцы в более легких категориях и девушки в троеборье, а уже в воскресенье выступят тяжеловесы и спортсмены в жиме лежа.

По словам регионального представителя Национальной федерации Украины в Николаевской области Сергея Палиенко, уровень подготовки и желания спортсменов принимать участие в подобных мероприятиях выросло в разы.

Хочется отметить рост спортсменов силового троеборья. Если в декабре на Открытом кубке было представлено 52 человека, то на нынешних соревнованиях подали заявку уже свыше 80 спортсменов. Количество участников является рекордным для участия по югу Украины на ровне областных чемпионатов, – говорит он.

Отметим, что за Николаев выступают спортсмены, представляющие множество местных спортивных клубов и учебных заведений.

В конце второго дня, после подведения итогов, борцов наградят именными медалями, выполненными на заказ, а также победители в абсолютном первенстве получат кубки, призы и ценные подарки от спонсоров турнира.

Похожие новости

27.04.17 15:05В Николаеве недооценили популярность «Динамо»

31.03.17 21:59Победители чемпионата памяти Ольшанцев

29.03.17 12:49В Николаеве прошел открытый чемпионат города по спортивной акробатике

19.03.17 14:15МФК «Николаев» выиграл в стартовом матче после зимнего перерыва

14.01.17 17:08МФК «Николаев» и одесский «Черноморец» 21 января проведут контрольный матч в Совиньоне

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 29.04.2017

Закругление верхнее-левое

20:21За 5 лет спрос на газ упал в три раза

19:49Бой Кличко — Джошуа: сколько могут заработать боксеры

19:33Оползень в Киргизстане: десятки человек заживо похоронены

19:13Стало известно, насколько подорожала в Украине свинина

18:49Мэр Николаева снова пообещал установить и запустить уже в этом году фонтан в «Сердце города»

18:33В Николаеве стартовал двухдневный Чемпионат области по пауэрлифтингу

17:55Минутка позитива: 95-летняя старушка стала иконой стиля. Фото

17:31Пикник: как отдохнуть без вреда для здоровья

17:04Украинцам показали главную сцену "Евровидения-2017"

16:43Золотые руки: украинский умелец самостоятельно собрал самолет. Видео

16:29В Николаеве БТР «СБУ» проезжает на запрещенный сигнал

16:05В Николаевском районе прошел фестиваль хлеба

15:53На акции против Путина в Питере задержали около 30 человек

14:55Исследование: литр пива снимает боль лучше, чем парацетамол

14:38Берлускони споткнулся и разбил голову

14:24Турция заблокировала «Википедию»

14:02К причалу завода "Океан" в Николаеве пришвартовался танкер

13:44Вкусная жизнь: лучшие рецепты шашлыков на 1 мая

13:30Губернатор Николаевщины встал на защиту своего «охранника»

12:56Полезные советы: быстрый и эффективный способ помыть батареи

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

15.04.17 20:194630

В Николаеве вандалы испохабили подземный переход в парке "Победа"

15.04.17 20:284220

Штаб заявил о стабилизации в зоне АТО

15.04.17 21:062140

Фрэмптон сомневается, что сможет побить Ломаченко

15.04.17 21:352770

ООН: в Нигерии более миллиона человек находятся на грани голода

Самые читаемые

18.04.17 18:5329480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 21:514990

Стартовала акция для молодежи «Николаевщина профессиональная»

15.04.17 20:284220

Штаб заявил о стабилизации в зоне АТО

15.04.17 21:444030

В Италии скончалась самая старая женщина планеты

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика