В Николаеве стартовал двухдневный Чемпионат области по пауэрлифтингу

Спортсмены юга Украины собрались в Николаеве, чтобы определить сильнейших для участия в будущем Чемпионате Украины.

В субботу, 29 апреля, стартовал двухдневный Открытый чемпионат области по пауэрлифтингу, сообщает Niklife.

Более 130 представители Николаевской, Одесской и Херсонской областей подали свои заявки для участия в турнире. Таким образом, в первый день свои возможности покажут борцы в более легких категориях и девушки в троеборье, а уже в воскресенье выступят тяжеловесы и спортсмены в жиме лежа.

По словам регионального представителя Национальной федерации Украины в Николаевской области Сергея Палиенко, уровень подготовки и желания спортсменов принимать участие в подобных мероприятиях выросло в разы.

Хочется отметить рост спортсменов силового троеборья. Если в декабре на Открытом кубке было представлено 52 человека, то на нынешних соревнованиях подали заявку уже свыше 80 спортсменов. Количество участников является рекордным для участия по югу Украины на ровне областных чемпионатов, – говорит он.

Отметим, что за Николаев выступают спортсмены, представляющие множество местных спортивных клубов и учебных заведений.

В конце второго дня, после подведения итогов, борцов наградят именными медалями, выполненными на заказ, а также победители в абсолютном первенстве получат кубки, призы и ценные подарки от спонсоров турнира.