Бой Кличко — Джошуа: сколько могут заработать боксеры

Владимир Кличко и Энтони Джошуа получат за свой бой гарантированный гонорар по 10 миллионов фунтов стерлингов каждый.

Об этом Politeka стало известно из сообщения британского издания The Mirror.

Сумма может увеличиться до 15 миллионов каждому, если получится успешно продать платные трансляции. Трансляция боя в Британии стоит 19,95 фунтов стерлингов.

По словам промоутера Эдди Хирна, сборы могут превысить рекордные для Великобритании прибыли в размере 1,15 миллиона фунтов за бой Рикки Хаттона против Флойда Мэйвезера в 2007 году.

Прибыль за бой Кличко против Джошуа уже составляет почти 42 миллиона фунтов стерлингов, в случае успешных продаж платных трансляций, они могут увеличиться до 48 миллионов.

Напомним, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в субботу, 29 апреля, проведет бой против чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа. Транслировать поединок на украинском телевидении будет телеканал «Интер».