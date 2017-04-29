В Николаеве начали восстанавливать плавбассейн под открытым небом

Единственный в городе открытый плавательный бассейн начали восстанавливать вчера, 28 апреля.

Об этом в «Фейсбук» сообщил директор КДЮСШ «Коммунаровец» Иван Кулин.

В открытом плавбассейне 8 дорожек по 50 метров. Как пишет Кулин, работы пока проводят своими силами.

Проверяют акваторию водолазы Государственного военизированного горноспасательного отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В комментариях многие николаевцы написали, что именно в этом бассейне учились плавать и сдавали экзамены в университете.

Около года назад на сайте горсовета появилась петиция с просьбой восстановить открытый бассейн, который находится на территории КДЮСШ «Коммунаровец». Его не использовали около 30 лет.