В Николаеве начали восстанавливать плавбассейн под открытым небом

29.04.17 21:04Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Единственный в городе открытый плавательный бассейн начали восстанавливать вчера, 28 апреля.

Об этом в «Фейсбук» сообщил директор КДЮСШ «Коммунаровец» Иван Кулин.

В открытом плавбассейне 8 дорожек по 50 метров. Как пишет Кулин, работы пока проводят своими силами.

Проверяют акваторию водолазы Государственного военизированного горноспасательного отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В комментариях многие николаевцы написали, что именно в этом бассейне учились плавать и сдавали экзамены в университете.

Около года назад на сайте горсовета появилась петиция с просьбой восстановить открытый бассейн, который находится на территории КДЮСШ «Коммунаровец». Его не использовали около 30 лет.

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Суббота, 29.04.2017

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