16.04.17 00:262920
В Николаеве начали восстанавливать плавбассейн под открытым небом
|29.04.17 21:04
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Единственный в городе открытый плавательный бассейн начали восстанавливать вчера, 28 апреля.
Единственный в городе открытый плавательный бассейн начали восстанавливать вчера, 28 апреля.
Об этом в «Фейсбук» сообщил директор КДЮСШ «Коммунаровец» Иван Кулин.
В открытом плавбассейне 8 дорожек по 50 метров. Как пишет Кулин, работы пока проводят своими силами.
Проверяют акваторию водолазы Государственного военизированного горноспасательного отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В комментариях многие николаевцы написали, что именно в этом бассейне учились плавать и сдавали экзамены в университете.
Около года назад на сайте горсовета появилась петиция с просьбой восстановить открытый бассейн, который находится на территории КДЮСШ «Коммунаровец». Его не использовали около 30 лет.