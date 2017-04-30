17.04.17 08:002690
Кличко проиграл Джошуа. Видео
|30.04.17 07:36
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Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа закончился досрочной победой британца.
Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа закончился досрочной победой британца.
Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа в чемпионском поединке в супертяжелом весе. Джошуа первый раз отправил Кличко в нокдаун в пятом раунде. Затем в шестом раунде уже Кличко отправил британца в нокдаун.
Затем бой проходил в спокойном режиме. Но одиннадцатый раунд Джошуа вновь начал очень активно. Кличко еще дважды побывал в нокдауне, британец провел мощнейший апперкот.
Украинец пытался продолжить бой, но снова пропускал удары и рефери остановил бой.
Джошуа сохранил силы на конец поединка и досрочно закончил бой.
На кону поединка стояли титулы IBF и WBA в супертяжелом весе. Бой посетили 90 тысяч человек – зрительский рекорд для боксерских поединков в Англии.