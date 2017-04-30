Кличко проиграл Джошуа. Видео

Бой Владимир Кличко – Энтони Джошуа закончился досрочной победой британца.

Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа в чемпионском поединке в супертяжелом весе. Джошуа первый раз отправил Кличко в нокдаун в пятом раунде. Затем в шестом раунде уже Кличко отправил британца в нокдаун.

Затем бой проходил в спокойном режиме. Но одиннадцатый раунд Джошуа вновь начал очень активно. Кличко еще дважды побывал в нокдауне, британец провел мощнейший апперкот.

Украинец пытался продолжить бой, но снова пропускал удары и рефери остановил бой.

Джошуа сохранил силы на конец поединка и досрочно закончил бой.

На кону поединка стояли титулы IBF и WBA в супертяжелом весе. Бой посетили 90 тысяч человек – зрительский рекорд для боксерских поединков в Англии.