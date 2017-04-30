Кличко – Джошуа. Стало известно решение судей

Британский боксер Энтони Джошуа победил бы раздельным решением судей, если бы бой на «Уэмбли» не завершился в 11 раунде техническим нокаутом украинца Владимира Кличко, сообщает ВВС.

Согласно судейским запискам, британец Энтони Джошуа до 11 раунда вел на картах двух судей со счетом 96-93 и 95-93. По версии третьего судьи перевес имел Владимир Кличко – 95-93.

Напомним, в ночь на 30 апреля в Лондоне Владимир Кличко боролся за титул чемпиона мира IBF, WBA Super и IBO с британским боксером Энтони Джошуа. В 11 раунде Энтони Джошуа дважды отправил Владимира Кличко в нокдаун, а после очередной атаки британца рефери был вынужден остановить бой.