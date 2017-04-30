Промоутер Поветкина: Кличко – великие боксеры, но их эпоха закончилась Андрей Рябинский прокомментировал боксерский поединок, в котором Владимир Кличко потерпел поражение от Энтони Джошуа. "Закончилась эпоха Кличко. Они великие боксеры. Без всяких сомнений. Столько лет доминировать в этом весе! Теперь нас ждёт что-то новое, видимо" – глава промоутерской компании Мир бокса Андрей Рябинский в социальной сети Twitter. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама