17.04.17 08:002740
Промоутер Поветкина: Кличко – великие боксеры, но их эпоха закончилась
|30.04.17 15:37
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Андрей Рябинский прокомментировал боксерский поединок, в котором Владимир Кличко потерпел поражение от Энтони Джошуа.
Андрей Рябинский прокомментировал боксерский поединок, в котором Владимир Кличко потерпел поражение от Энтони Джошуа.
"Закончилась эпоха Кличко. Они великие боксеры. Без всяких сомнений. Столько лет доминировать в этом весе! Теперь нас ждёт что-то новое, видимо" – глава промоутерской компании Мир бокса Андрей Рябинский в социальной сети Twitter.