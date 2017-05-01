Энтони Джошуа заявил, что готов к реваншу с Владимиром Кличко в любом месте

01.05.17 11:47Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

Промоутер британского боксера Эдди Херн заявил, что реванш может пройти на стадионе «Миллениум» в Кардиффе или в Германии, но вряд ли это произойдет до октября.

Боксер Энтони Джошуа заявил, что готов к реваншу с украинцем Владимиром Кличко в любом месте.

«У меня нет проблем с реваншем против Кличко. Думаю, он и сам этого хочет. Поэтому давайте это сделаем. Я готов приехать куда угодно, чтобы выиграть бой. На меня нет давления и мне просто нравится боксировать», — цитирует Джошуа The Sun.

Ранее промоутер британского боксера Эдди Херн заявил, что реванш может пройти на стадионе «Миллениум» в Кардиффе или в Германии, но вряд ли это произойдет до октября.

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