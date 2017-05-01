Пол Пирс официально завершил игровую карьеру

Легендарный игрок провел последний матч в своей 19-летней карьере.

Форвард Клипперс Пол Пирс провел последний матч в НБА. Проиграв в 7-м матче серии первого раунда Юте, Клипперс выбыли из розыгрыша плей-офф.

"Спасибо моим братьям и сестрам, связанным с игрой, которую я любил на протяжении всей жизни. Сейчас я готов к новой главе. Следите за новостями", – написал Пирс на своей странице в социальных сетях.

Пирс провел в НБА 19 лет. Большую часть своей карьеры Пирс отыграл в Бостон Селтикс, за который выступал с 1998 по 2013 год. Также по одному сезону он провел в Бруклин Нетс и Вашингтон Уизардс. За «Клипперс» Пол играл с 2015 года.

Он 10 раз участвовал в Матчах всех звезд НБА, стал чемпионом и получил звание MVP финальной серии в 2008-м и набрал за карьеру 26397 очков. Средние показатель ветерана за всю карьеру — 19,7 очка, 5,6 подбора и 3,5 передачи.