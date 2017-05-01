МФК «Николаев» проиграл «Нефтянику» (видео)

01.05.17 16:45Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

МФК «Николаев» 29 апреля в Ахтырке проиграл местному «Нефтянику». Решающий гол забил Загинайлов, который в 2014 году выступал за «Николаев».

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на пресс-службу МФК.

«Нефтяник-Укрнефть» - МФК «Николаев» - 1:0

НУ: Юрчук, Логинов, Билык, Е. Пасич, Зайчук, Поднебенный, Лозовой (Власюк, 84), Г. Пасич (Суханов, 58), Сондей (Антюх, 73), Загинайлов, Черний.

МФК: Чумак, Булычев, Назаренко, Павлов, Сартина, Бессалов, Куценко (Морис Пакоме, 76), Ковалёв, Алексанов (Батюшин, 77), Кошелюк, Берко.

Гол: 73, Загинайлов.

Предупреждения: Поднебенный, Черний – Булычев, Куценко, Кошелюк.

Встреча команд открывала игровую субботу в первой лиге. Николаевцы сейчас находятся в опасной близости от зоны вылета, поэтому каждый матч имеет своё стратегическое значение. В стартовом составе гостей появился капитан Юрий Булычев, который занял место на правом фланге обороны. Также с первых минут вышел и Виктор Берко, заняв место форварда.

Первый тайм прошел в обоюдных атаках. На выпады хозяев (удары Сондея и Поднебенного), подопечные Руслана Забранского ответили ударом Куценко (Юрчук отбил) и прорывом Берко (кипер хозяев вовремя вышел из ворот и ликвидировал угрозу).

Наиболее опасный момент упустил Берко, расстреливавший Юрчука метров с девяти – голкипер «Нефтяника» вытянул мяч из «девятки» ворот. Хозяева под конец тайма сумели перехватить инициативу.

Свой шанс потерял Геннадий Пасич: до него дошел прострел с правого фланга, однако хавбек «Нефтяника» запутался в ногах и не сумел акцентированно пробить по воротам Чумака.

Второй тайм стал продолжением первого: обе команды активно искали счастья у ворот соперника. Момент у ворот «Николаева» не сумел реализовать Сондей: Чумак в прыжке сумел сгруппироваться и парировать опасный удар.

Спустя пару минут едва не забил Загинайлов: его удар со штрафного Чумак вытянул из-под перекладины. Однако экс-«корабел» не остановился. На 73-й минуте Загинайлов вновь оказался у мяча и на этот раз реализовал штрафной, положив мяч точно в угол – 1:0.

На финальный штурм сил у МФК «Николаев» не хватило, а выход Мориса Пакоме и Юрия Батюшина привёл лишь к небольшому всплеску активности.

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