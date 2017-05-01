Африканский боксер умер после нокаута

Герберта Нкабити с ринга забрали в больницу, но не спасли.

36-летний боксер из Ботсваны Герберт Нкабити (10-2-1, 10 КО) умер в больнице после поражения нокаутом.

В пятницу, 28 апреля, Нкабити в южноафриканском городе Бракпан проводил поединок с местным боксером Уиллисом Балойи (4-7-2), сообщает boxing-mma.

В шестом раунде Нкабити после мощных ударов рухнул на настил ринг. Боксера забрали в больнице, где он и скончался.

Герберт Нкабити был серебряным призером Всеафриканских игр, а когда в 2008 году не попал на Олимпиаду, перешел в профессионалы.