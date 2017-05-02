Фьюри: Мне даже не нужен бой для разогрева, чтобы драться с Джошуа

02.05.17 10:39Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил готовность драться с Энтони Джошуа.

"Это единственный бой, который мир хочет увидеть, и я готов к нему. Я линейный чемпион, я все еще номер один в мире, и все это знают. Мне даже не нужен бой для разогрева, чтобы с ним драться. Я не выходил на ринг так же долго, как Кличко, но разница в том, что мне не 41 год, а 28", – рассказал Тайсон Фьюри в интервью Sky Sports.

Отметим, что британец не выступал с ноября 2015 года, когда победил Владимира Кличко решением судей.

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