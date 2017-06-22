Николаевские яхтсмены София Ларичева и Павел Мацуев стали обладателями кубка Украины

22.06.17 10:18Сколько просмотров этой статьи197Сколько комментариев этой статьи0

В Вышгороде состоялся кубок Украины по парусному спорту в олимпийских классах.

Николаевскую область представляли два яхтсмена, и оба завоевали золотые медали! В классе «Laser Radial» обладательницей кубка страны стала наша землячка София Ларичева - 16 очков. «Серебро» у Вадима Окладникова из Донецкой области - 27 очков, «бронза» у киевлянки Анастасии Гафенко - 29 очков.

А в классе «470» первенствовали участники Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро киевлянин Борис Швец и николаевец Павел Мацуев, которык набрали 12 очков.

У серебряных призеров Егора Самарина и Дениса Осляка из Днепропетровской обласмти 28 очков, у бронзовых призеров Кирилла Долгова и Илляса Эль Алжа из Запорожской области 35 очков.

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