Дженнингс: "Кличко уже не тот, даже в бою со мной он уже был постаревшим"

22.06.17 18:37Сколько просмотров этой статьи204Сколько комментариев этой статьи0

"Джошуа еще есть куда расти, и за ним – будущее", – считает американский боксер.

Американский супертяжеловес Брайант Дженнингс считает, что главным фактором не самых удачных результатов украинца Владимира Кличко в последние годы является его возраст – еще в 2015 году, во время боя с ним, Владимир Кличко, которому тогда уже было 39 лет, был далеко не тем Владимиром Кличко, каким он был в свои лучшие годы.

"Не хочу умалять заслуг Джошуа, но Кличко уже был не тем Кличко, что в свои лучшие годы. Он уже, наверное, не был тем Кличко еще когда я дрался с ним. Но он заслуживает уважения за тот бой, так как справился со своей работой.

Джошуа еще есть куда расти, и за ним – будущее. Его бой с Кличко был хороший, зрелищный. Но люди видели в этом бою постаревшего Кличко. Даже в бою со мной он уже был постаревшим", – сказал Брайант Дженнингс в интервью Boxing News Online.

Похожие новости

29.04.17 12:06Жена Виталия Кличко исполнит гимн Украины перед боем Владимира с Джошуа

09.12.15 07:53Тайсона Фьюри лишили отнятого у Кличко чемпионского титула

01.12.15 10:20Российский промоутер обвинил Кличко в ставке против самого себя

29.11.15 13:08Кличко хочет реванша, Фьюри заявил о конце эры украинца

20.09.15 13:49Тайсон Фьюри отправил в тяжелый нокаут журналиста

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592140

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

17.06.17 19:032280

В Техасе поймали гигантскую лягушку

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама