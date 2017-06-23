Украинец Хижняк победил россиянина в четвертьфинале чемпионата Европы по боксу

Поединок завершился единогласным судейским решением в пользу Хижняка.

Представитель Украины в весовой категории до 75 кг Александр Хижняк выгрызает путевку в полуфинальную стадию чемпионата Европы в противостоянии с Петром Хамуковым из России.

Александр Хижняк со стартовых секунд поединка попытался перевести противостояние в силовой бокс на ближней и средней дистанции. Бескомпромиссный и зрелищный поединок завершился единогласным судейским решением в пользу Хижняка.

В 1/2 финала Александр Хижняк встретится с победителем пары Макс Ван дер Пас (Голландия) – Сальваторе Кавальяро (Италия).