Легенду мирового тенниса признали банкротом

Один из лучших теннисистов в истории, немец Борис Беккер объявлен банкротом. Такой вердикт вынес Лондонский суд.

Причиной банкротства стал долг одному из крупных банков, сообщает издание MarketWatch.

Спортсмен за время карьеры заработал более $ 25 млн.

Адвокат теннисиста Джон Бриггс просил суд дать еще месяц на повторный залог недвижимости на Мальорке. Благодаря нему спортсмен мог бы получить более $6 млн.

По словам специалиста, "в денежных вопросах Беккер личность не слишком искушенная". Однако суд отказался отсрочить судебный процесс еще на 28 дней. Заявил об отсутствии существенных доказательств скорой уплаты долга.

Сам Борис написал в Твиттере, что распоряжение суда его удивило. По его словам, у него есть средства на выплату долга. Беккер объявил о намерении апеллировать данное решение.

Борис Беккер шестикратный обладатель "Большого шлема". В 1985 году стал самым юным победителем Уимблдонского турнира.

До прошлого года он в течение трех лет тренировал сербского теннисиста Новака Джоковича. Последний под его руководством завоевал несколько титулов "Большого шлема".