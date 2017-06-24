Саудовские шейхи будут платить Реброву на 1 млн больше, чем Суркис Саудовский "Аль-Ахли" объявил зарплату нового главного тренера команды Сергея Реброва. Украинский специалист будет получать 10 млн риалов (2,388 млн евро) в год, говорится в сообщении tribuna.com. К своим обязанностям Ребров приступит 1 июля. Экс-тренер "Динамо" подписал 2-летний контракт с "Аль-Ахли". На этом посту он сменил швейцарца Кристиана Гросса. В киевском клубе зарплата Реброва составляла 1,5 млн евро в год. Сергей Ребров возглавил "Динамо" в апреле 2014-го после отставки Олега Блохина. Под руководством специалиста "Динамо" по два раза выиграло чемпионат Украины и национальный Кубок. Отставка тренера состоялась в конце мая. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама