Николаевский фристайл ждет вторая жизнь (видеоинтервью)

23 июня Николаев посетил главный тренер национальной команды Украины по фристайлу Энвер Аблаев.

В рабочей поездке его сопровождал Президент областной федерации фристайла Максим Нескоромный. Они ознакомились с техническим состоянием трамплина для прыжков в воду.

Фристайлисты были поражены тем плачевным состоянием, до которого довели трамплин рейдеры из клуба «Фэйрплей» за три года мародёрства на ВСК «Спартак». Был намечен план первоочередных задач по реанимации этого олимпийского вида спорта в Николаеве.

Затем прошла встреча с членом общественного совета при Николаевской ОГА И.Финкельштейном. В ходе обсуждения были намечены основные направления по развитию фристайла в регионе.

Э.Аблаев и М.Нескоромный дали эксклюзивное интервью корреспонденту Николаевской правды.