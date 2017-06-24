Николаевский фристайл ждет вторая жизнь (видеоинтервью)

24.06.17 12:46Сколько просмотров этой статьи217Сколько комментариев этой статьи0

23 июня Николаев посетил главный тренер национальной команды Украины по фристайлу Энвер Аблаев.

В рабочей поездке его сопровождал Президент областной федерации фристайла Максим Нескоромный. Они ознакомились с техническим состоянием трамплина для прыжков в воду.

Фристайлисты были поражены тем плачевным состоянием, до которого довели трамплин рейдеры из клуба «Фэйрплей» за три года мародёрства на ВСК «Спартак». Был намечен план первоочередных задач по реанимации этого олимпийского вида спорта в Николаеве.

Затем прошла встреча с членом общественного совета при Николаевской ОГА И.Финкельштейном. В ходе обсуждения были намечены основные направления по развитию фристайла в регионе.

Э.Аблаев и М.Нескоромный дали эксклюзивное интервью корреспонденту Николаевской правды.

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