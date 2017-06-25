Федор Емельяненко проиграл Митриону бой нокаутом (видео)

Российский боец, чемпион в тяжелом весе Федор Емельяненко проиграл бой американцу Мэтту Митриону.

Федор упал после нокаута уже в первом раунде в рамках турнира Bellator 180 в Нью-Йорке, США. В итоге, бой Емельяненко – Митрион длился меньше двух минут, передает Joinfo.ua.

Этот поединок фанаты ждали еще в феврале. Однако бой был перенесен, так как Митриона буквально за пару часов до боя госпитализировали, у него подозревали наличие камней в почках.

25 июня в начале боя спортсмены обменялись мощными ударами, после которых оказались на канвасе. У американца получилось удалось быстрее прийти в себя.

Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, Мэтт Митрион сумел нанести серию сокрушительных ударов Емельяненко. Рефери остановил схватку в первом раунде.

В рамках турнира Bellator 180 Федор Емельяненко проигрывает в первом бою уже пятый раз в своей профессиональной карьере.