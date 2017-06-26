17.06.17 18:002590
У николаевцев «серебро» на чемпионате Украины по прыжкам на акробатической дорожке
|26.06.17 20:18
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В Геническе состоялся чемпионат Украины по прыжкам на акробатической дорожке.
В Геническе состоялся чемпионат Украины по прыжкам на акробатической дорожке.
В командных соревнования среди мужчин сборная Николаевской области (Никита Стаценко, Валентин Святынчук, Станислав Стаценко и Константин Чудаков) завоевала «серебро», у женской команды (Дарья Алексеевв, София Абрамова, Виктория Карпенко и Елизавета Луценко) «бронза».
В индивидуальном зачете Валентин Святынчук занял третье место в многоборье. Дарья Алексеева заняла третье место в первом упражнении. Нормы мастеров спорта выполнили Константин Чудаков и Елизавета Луценко.
Там же состоялись всеукраинские соревнования по прыжкам на акробатической дорожке. Среди спортсменов 2005-2006 года рождения первое место занял николаевец Дмитрий Белых. Среди акробатов 2007-2008 годов рождения «бронза» у Анастасии Михалевской.
Тренируют спортсменов Виктор Семенуха, Наталья Фролова, Ольга Русакова, Ольга Циолковская, Ольга Куцегуб и Светлана Маховская.