У николаевцев «серебро» на чемпионате Украины по прыжкам на акробатической дорожке В Геническе состоялся чемпионат Украины по прыжкам на акробатической дорожке. В командных соревнования среди мужчин сборная Николаевской области (Никита Стаценко, Валентин Святынчук, Станислав Стаценко и Константин Чудаков) завоевала «серебро», у женской команды (Дарья Алексеевв, София Абрамова, Виктория Карпенко и Елизавета Луценко) «бронза». В индивидуальном зачете Валентин Святынчук занял третье место в многоборье. Дарья Алексеева заняла третье место в первом упражнении. Нормы мастеров спорта выполнили Константин Чудаков и Елизавета Луценко. Там же состоялись всеукраинские соревнования по прыжкам на акробатической дорожке. Среди спортсменов 2005-2006 года рождения первое место занял николаевец Дмитрий Белых. Среди акробатов 2007-2008 годов рождения «бронза» у Анастасии Михалевской. Тренируют спортсменов Виктор Семенуха, Наталья Фролова, Ольга Русакова, Ольга Циолковская, Ольга Куцегуб и Светлана Маховская. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама