Фонсека рассказал о будущем Борячука и Петряка

27.06.17 15:49Сколько просмотров этой статьи147Сколько комментариев этой статьи0

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о том, как проходит подготовка "горняков" к новому сезону.

"Программа этих сборов полностью спланирована. Будет много спаррингов. Мы готовимся к началу сезона, к матчу за Суперкубок. Все сборники вернулись в прекрасном состоянии несмотря на то, что имели очень короткий перерыв.

Что касается кадровых решений, то они принимались после тщательного анализа всем тренерским штабом. Борячук – молодой игрок с большим потенциалом, которому сейчас нужно играть. Для него было лучше уйти в аренду, где он будет получать больше игровой практики. При наличии Бланко и Факундо мы не могли этого гарантировать.

Что касается Петряка, то это игрок, за которым мы наблюдали и верим в него. Считаю, он станет важной частью команды", – рассказал Фонсека в эфире канала "Футбол 1".

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