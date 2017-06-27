«Челси» передал форварда из «Аякса» в «Лион» за 10 миллионов

21-летний финалист Лиги Европы Бертран Траоре завершил четырехлетний цикл в лондонском клубе.

Лондонский «Челси» выручил 10 млн евро за 21-летнего форварда сборной Буркина-Фасо (38 матчей, 5 голов) – Бертрана Траоре, который теперь будет выступать за «Лион». Траоре возвращается во Францию, где получал футбольное образование в академии «Осера». В 2013 году он перебрался в «Челси», но за первую команду сыграл только 16 матчей (4 гола).

Остальное время он играл на правах аренды в Голландии. Сначала – за «Витесс» (51 матч, 20 голов, 7 голевых передач). А в сезоне-2016/2017 показал себя в составе «Аякса», с которым дошел до финала Лиги Европы.

Траоре провел во всех официальных матчах сезона за амстердамский клуб 39 матчей, забил 13 мячей, отдал 6 результативных передач (в ЛЕ – 13 матчей, 4 гола и 4 результативные передачи).