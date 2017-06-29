Николаевская теннисистка Анна Сердюк выиграла турнир в Черноморске

29.06.17 15:29Сколько просмотров этой статьи135Сколько комментариев этой статьи0

В Черноморске состоялся всеукраинский теннисный турнир Jupiter Open среди игроков до 16 лет.

Николаевская теннисистка Анна Сердюк стала победительницей в одиночном разряде.

В 1/8 финала она победила Анастасию Зубкову (Одесса) - 6:2, 6:1,

в 1/4 финала в трех сетах одолела Яну Позняк (Херсон) - 4:6, 7:6, 6:0,

в полуфинале справилась с Евой Кононович (Никополь) – 6:3, 6:2,

а в финале обыграла Елизавету Волошину (Херсон) 3:6, 6:4, 6:0.

В парном разряде Анна Сердюк завоевала «бронзу». В четвертьфинале она и херсонка Яна Позняк разгромили киевлянок Софию Вдовиченко и Дарью Жаботину – 6:1, 6:0, а в полуфинале уступили Руслане Коваленко (Новая Каховка) и Еве Кононович (Никополь) - 1:6, 3:6.

Похожие новости

30.06.17 13:48В Николаеве презентовали большой теннис для колясочников при жаре и с разбитой инфраструктурой

12.06.17 18:46Егор Марков и Валерия Шурбина выиграли чемпионат Николаевской области по теннису

12.06.17 17:42Николаевская акробатка Дарья Алексеева выиграла международный турнир в Литве

01.06.17 19:25В Николаеве шахматный мемориал Любови Ковальчук выиграла Ольга Прудникова

19.02.17 12:40Николаевская теннисистка Анна Сердюк - бронзовый призер турнира в Киеве

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама