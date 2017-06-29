Николаевская теннисистка Анна Сердюк выиграла турнир в Черноморске В Черноморске состоялся всеукраинский теннисный турнир Jupiter Open среди игроков до 16 лет. Николаевская теннисистка Анна Сердюк стала победительницей в одиночном разряде. В 1/8 финала она победила Анастасию Зубкову (Одесса) - 6:2, 6:1, в 1/4 финала в трех сетах одолела Яну Позняк (Херсон) - 4:6, 7:6, 6:0, в полуфинале справилась с Евой Кононович (Никополь) – 6:3, 6:2, а в финале обыграла Елизавету Волошину (Херсон) 3:6, 6:4, 6:0. В парном разряде Анна Сердюк завоевала «бронзу». В четвертьфинале она и херсонка Яна Позняк разгромили киевлянок Софию Вдовиченко и Дарью Жаботину – 6:1, 6:0, а в полуфинале уступили Руслане Коваленко (Новая Каховка) и Еве Кононович (Никополь) - 1:6, 3:6. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама