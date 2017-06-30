Футбол. «Барселона» объявила о возвращении Деулофеу

30.06.17 20:25Сколько просмотров этой статьи117Сколько комментариев этой статьи0

«Барселона» собирается воспользоваться правом первоочередного выкупа полузащитника «Эвертона» Жерара Деулофеу. Предполагается, что каталонский клуб заплатит за возвращение своего воспитанника около €12 млн. Об этом пишет официальный сайт «Барселоны».

Ожидается, что футболист подпишет с «сине-гранатовыми» двухлетний контракт. В данный момент Деулофеу находится вместе с молодежной сборной Испании на Чемпионате Европы для игроков до 21 года, поэтому официальная презентация футболиста должна пройти несколько позже.

Стоит отметить, что Жерар Деулофеу — воспитанник «блауграны» и находился в структуре клуба с девяти лет. Прошлый футбольный год 23-летний полузащитник начинал в английском «Эвертоне», но вторую половину сезона провел в «Милане».

Предполагается, что именно итальянский отрезок сезона, в течение которого испанец забил четыре гола и отдал три голевые передачи, убедил «Барсу» выкупить права на игрока.

Похожие новости

13.03.17 16:15"Барселона" готова предложить Месси 40 млн евро за продление контракта

09.03.17 04:20Барселона совершила невероятное, забив ПСЖ шесть мячей

07.03.16 17:46Поклонник Роналду убил фаната Месси в споре о том, кто из игроков лучше

27.07.14 22:02Воскресное чтиво. Как правильно пить пиво перед футболом…

12.06.10 11:30Единственный украинец – участник ЧМ-2010 не хочет возвращаться в Австралию

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

12:00На Николаевщине открыли "Главный центр МВД"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама