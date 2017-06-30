Футбол. «Барселона» объявила о возвращении Деулофеу

«Барселона» собирается воспользоваться правом первоочередного выкупа полузащитника «Эвертона» Жерара Деулофеу. Предполагается, что каталонский клуб заплатит за возвращение своего воспитанника около €12 млн. Об этом пишет официальный сайт «Барселоны».

Ожидается, что футболист подпишет с «сине-гранатовыми» двухлетний контракт. В данный момент Деулофеу находится вместе с молодежной сборной Испании на Чемпионате Европы для игроков до 21 года, поэтому официальная презентация футболиста должна пройти несколько позже.

Стоит отметить, что Жерар Деулофеу — воспитанник «блауграны» и находился в структуре клуба с девяти лет. Прошлый футбольный год 23-летний полузащитник начинал в английском «Эвертоне», но вторую половину сезона провел в «Милане».

Предполагается, что именно итальянский отрезок сезона, в течение которого испанец забил четыре гола и отдал три голевые передачи, убедил «Барсу» выкупить права на игрока.