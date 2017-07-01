Є.Коноплянка став трансферною ціллю "Трабзонспору".

У півзахисника збірної України та німецького “Шальке” Євгена Коноплянки з’явився новий зацікавлений клуб у трансфері екс-вінгера “Севільї” та “Дніпра”, передає УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.

Повідомляється, що турецький “Трабзонспор” бачить у особі Є.Коноплянки головну ціль у нинішньому трансферному вікні.

Представники турецької команди мають зробити офіційну пропозицію щодо купівлі півзахисника вже наступного тижня.

Варто зазначити, що президент турецького клубу готовий запропонувати за Є.Коноплянку не більше 12 млн. євро.

Примітно, що конкурентом “Трабзонспору” за перехід українця може стати інший гранд Туреччини “Галатасарай”, котрий раніше придбав Юнеса Беланда із київського “Динамо”. Зауважимо, що “Трабзонспор” минулого сезону завершив виступи лише на 6-й сходинці турецької Суперліги і залишився без єврокубків.

Інтерес щодо придбання вінгера збірної України виявив й італійський “Мілан”.

“Кобальтові” оголосять про остаточну долю Є.Коноплянки на початку серпня.