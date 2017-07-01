Є.Коноплянка став трансферною ціллю "Трабзонспору".

01.07.17 08:50Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

У півзахисника збірної України та німецького “Шальке” Євгена Коноплянки з’явився новий зацікавлений клуб у трансфері екс-вінгера “Севільї” та “Дніпра”, передає УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.

Повідомляється, що турецький “Трабзонспор” бачить у особі Є.Коноплянки головну ціль у нинішньому трансферному вікні.

Представники турецької команди мають зробити офіційну пропозицію щодо купівлі півзахисника вже наступного тижня.

Варто зазначити, що президент турецького клубу готовий запропонувати за Є.Коноплянку не більше 12 млн. євро.

Примітно, що конкурентом “Трабзонспору” за перехід українця може стати інший гранд Туреччини “Галатасарай”, котрий раніше придбав Юнеса Беланда із київського “Динамо”. Зауважимо, що “Трабзонспор” минулого сезону завершив виступи лише на 6-й сходинці турецької Суперліги і залишився без єврокубків.

Інтерес щодо придбання вінгера збірної України виявив й італійський “Мілан”.

“Кобальтові” оголосять про остаточну долю Є.Коноплянки на початку серпня.

Похожие новости

10.07.15 12:15Коноплянка: Спасибо всем, кто помог мне перевернуть новую страницу

20.06.15 10:55Коноплянка подписал контракт с "Севильей"

29.01.15 09:19"Рома" обиделась на Коноплянку: украинец остается в "Днепре"

11.11.11 19:13Ушел Борис Кутовой - герой-корабел и футбольный статистик…

30.10.10 12:04На 90-летие николаевской футбольной команды приехали "звезды" киевского "Динамо"

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

12:00На Николаевщине открыли "Главный центр МВД"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 17:532350

Горожан приглашают на встречу со спортивной элитой Николаевщины

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462270

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама