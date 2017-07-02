Фонсека: Все игроки "Шахтера" остаются в команде

02.07.17 12:20Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал матч против Бохума и рассказал о будущем игроков.

"Вчера нам противостоял Бохум – представитель второй Бундеслиги. Все прекрасно понимают, какая конкуренция существует между немецкими клубами, какие инвестиции в них вкладываются. Шахтер провел хороший матч, даже несмотря на то, что идет уже третья неделя подготовки, футболисты немного устали.

Плюс, поле было не лучшего качества: высокая трава, на таком газоне непросто играть. Ребята отдавались по максимуму, внимательно и дисциплинированно действовали в обороне.

Могли забить больше мячей, но команда пока находится не в идеальных кондициях. Так что я доволен как спаррингом, так и уровнем соперника в целом.

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