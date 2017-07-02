18.06.17 15:513230
Усик вийде на бій в боксерській Лізі чемпіонів
|02.07.17 14:10
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Чемпіон WBO у першій важкій вазі Олександр Усик підписав контракт з World Boxing Super Series, що дозволить йому виступити в першому сезоні боксерської Ліги чемпіонів.
Чемпіон WBO у першій важкій вазі Олександр Усик підписав контракт з World Boxing Super Series, що дозволить йому виступити в першому сезоні боксерської Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Український спортсмен став 4-м чемпіоном світу, залученими до участі в турнірі, приєднавшись до Мурата Гассієва (IBF), Майріса Брієдіса (WBC) і Юніера Дортікоса (WBA Regular).
Жеребкування 1/4 фіналу World Boxing Super Series відбудеться 8 липня в Монако.
"Я дуже радий і натхненний ідеєю провести цей турнір. Я міг тільки мріяти про те, що можна буде зібрати всіх чемпіонів і подивитися, хто з них найбільш сильний, і хто стане безперечним королем дивізіону", – розповів Усик.
Переможець турніру отримає всі пояси, якими володіють учасники World Boxing Super Series, призові в розмірі 10 мільйонів доларів і трофей Мухаммеда Алі.