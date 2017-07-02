Усик вийде на бій в боксерській Лізі чемпіонів

Чемпіон WBO у першій важкій вазі Олександр Усик підписав контракт з World Boxing Super Series, що дозволить йому виступити в першому сезоні боксерської Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Український спортсмен став 4-м чемпіоном світу, залученими до участі в турнірі, приєднавшись до Мурата Гассієва (IBF), Майріса Брієдіса (WBC) і Юніера Дортікоса (WBA Regular).

Жеребкування 1/4 фіналу World Boxing Super Series відбудеться 8 липня в Монако.

"Я дуже радий і натхненний ідеєю провести цей турнір. Я міг тільки мріяти про те, що можна буде зібрати всіх чемпіонів і подивитися, хто з них найбільш сильний, і хто стане безперечним королем дивізіону", – розповів Усик.

Переможець турніру отримає всі пояси, якими володіють учасники World Boxing Super Series, призові в розмірі 10 мільйонів доларів і трофей Мухаммеда Алі.