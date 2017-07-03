Австрийская полиция запретила товарищеский матч "Динамо" – "Утрехт"

03.07.17 18:00Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Правоохранители узнали, что фанаты "Утрехта" планировали уличную драку с болельщиками "Аякса", который сыграет неподалеку.

В программе контрольных матчей киевского "Динамо" на тренировочном сборе в Австрии произошло изменение.

На 8 июля был запланирован спарринг с голландским "Утрехтом", который должен был состояться в Йенбахе. Однако в этот же день неподалеку товарищеский матч проведет амстердамский "Аякс". Местным правоохранительным органам стало известно, что фанаты "Аякса" и "Утрехта" договаривались об уличной драке, поэтому для обеспечения безопасности местные власти запретили "Утрехту" проводить в этот день свой матч.

В "Динамо" уже нашли замену на эту дату: соперником "бело-синих" выступит представитель австрийской первой лиги клуб "Ваккер" из Инсбрука. Игра состоится в Йенбахе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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