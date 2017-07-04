Украинский клуб подписал первого французского футболиста в своей истории

04.07.17 10:15Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Полузащитник "Ниццы" Арно Гедж подписал контракт со "Звездой". Об этом сообщил официальный сайт клуба из Кропивницкого, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

19-летний француз заключил с клубом контракт на два года и будет выступать под 22-м номером.

В прошлом сезоне Гедж сыграл за вторую команду "Ниццы" 16 матчей. В 2013 году футболист играл за юниорскую сборную Франции в возрастной категории U-16.

Арно Гедж стал первым французским легионером в истории "Звезды".

Ранее "Звезду" покинул капитан команды - аргентинский защитник Федерико Перейра, который подписал контракт с "Карпатами".

Похожие новости

03.07.17 09:1517-летний форвард перешел в киевское "Динамо"

02.07.17 08:50Карпати – Заглембє – 2:0. Відео голів та огляд матчу

25.06.17 14:56Андрей Шевченко принес победу сборной Европы в товарищеском матче

09.03.17 04:20Барселона совершила невероятное, забив ПСЖ шесть мячей

22.01.17 19:42Обзор сумасшедшего поединка Осасуны и Севильи

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 04.07.2017

Закругление верхнее-левое

14:52В Николаеве обнаружили 14 детей-бродяг

14:30В Николаеве маршрутчики требуют поднять плату за проезд до 8 гривен

14:15Правительство хочет упростить процедуру приватизации

14:00Садовий розповів деталі допиту в ГПУ

13:45Пов'язаним з "Приватбанком" особам було видано 190 мільярдів кредитів - Шлапак

13:30Въезд в Украину запрещен 70 российским артистам – Госпогранслужба

13:15В Николаеве этим летом может стартовать сервис вызова такси Uber

13:00Астрономы говорят, что активность Солнца резко упала. Это грозит Земле холодом

12:45Украинский боксер попал в реанимацию после автомобильной аварии в США

12:30Ученые связали эмоции человека с микрофлорой кишечника

12:15Украина увеличила экспорт молочной продукции в Китай на тысячу процентов

12:00Обираючи між РФ та членством у ЄС, Сербія обирає ЄС - прем'єр-міністр

11:45В Николаеве до конца года планируют построить три многоквартирных дома для военных

11:30Подержанные авто, которые произвели в Канаде, с августа будут ввозить в Украину с нулевой пошлиной

11:15Садовый идет на допрос в Генпрокуратуру

11:00Погода в Николаеве на 4 июля

10:45Меркель згадала про Україну у своїй передвиборній агітації

10:30Понад 120 населених пунктів України досі без світла через негоду

10:15Украинский клуб подписал первого французского футболиста в своей истории

10:00"Антисекс": поклонники раскритиковали Ксению Собчак. ВИДЕО

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.06.17 15:011970

Правительство Франции полностью ушло в отставку

20.06.17 15:172130

С 1 июля снижаются минимальные цены на газ

20.06.17 15:252790

Эксперты сообщили, чем опасна черешня

20.06.17 15:381880

Болельщики отомстили вратарю "Милана" за желание покинуть клуб (видео)

Самые читаемые

24.06.17 09:055960

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:205780

По волнам воспоминаний…

25.06.17 14:425680

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

25.06.17 16:354250

Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама