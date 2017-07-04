Украинский клуб подписал первого французского футболиста в своей истории

Полузащитник "Ниццы" Арно Гедж подписал контракт со "Звездой". Об этом сообщил официальный сайт клуба из Кропивницкого, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

19-летний француз заключил с клубом контракт на два года и будет выступать под 22-м номером.

В прошлом сезоне Гедж сыграл за вторую команду "Ниццы" 16 матчей. В 2013 году футболист играл за юниорскую сборную Франции в возрастной категории U-16.

Арно Гедж стал первым французским легионером в истории "Звезды".

Ранее "Звезду" покинул капитан команды - аргентинский защитник Федерико Перейра, который подписал контракт с "Карпатами".