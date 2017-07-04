20.06.17 15:011970
Украинский клуб подписал первого французского футболиста в своей истории
|04.07.17 10:15
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Полузащитник "Ниццы" Арно Гедж подписал контракт со "Звездой". Об этом сообщил официальный сайт клуба из Кропивницкого, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.
Полузащитник "Ниццы" Арно Гедж подписал контракт со "Звездой". Об этом сообщил официальный сайт клуба из Кропивницкого, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.
19-летний француз заключил с клубом контракт на два года и будет выступать под 22-м номером.
В прошлом сезоне Гедж сыграл за вторую команду "Ниццы" 16 матчей. В 2013 году футболист играл за юниорскую сборную Франции в возрастной категории U-16.
Арно Гедж стал первым французским легионером в истории "Звезды".
Ранее "Звезду" покинул капитан команды - аргентинский защитник Федерико Перейра, который подписал контракт с "Карпатами".