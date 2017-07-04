Украинский боксер попал в реанимацию после автомобильной аварии в США

04.07.17 12:45Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, 3 июля, вечером Редкач вместе с другом возвращался домой после ужина в Малибу.

На одном из участков дорог боксер, который находился за рулем, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет, передает XSPORT.

Удар об ограждение пришелся как раз на сторону водителя - медики прибыли на место аварии и сразу забрали Ивана в госпиталь Cedars-Sinai Medical Center. В настоящий момент украинец находится в реанимации, а врачи сообщат первый вердикт уже утром (разница с Киевом - 10 часов).

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