Николаевские боксеры-динамовцы стали победителями чемпионата Украины

04.07.17 17:44Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В Харькове состоялся чемпионат Украины по боксу «Юный динамовец» среди юношей 2003-2004 годов рождения.

Отлично выступили николаевцы из ДЮСШ ФСО «Динамо». Победителями стали Миртурал Агаларов (до 43,5 кг), Максим Костенко (до 50 кг), Александр Латко (до 54 кг) и Виктор Алимпиев (до 76 кг). «Серебро» завоевали Андрей Рыбаков (до 42 кг) и Богдан Остренский (до 72 кг). Третье место занял Джейхун Агазадзе (до 43 кг). Их подготовили тренеры Павел Онищук и Владимир Букалов.

В общекомандном зачете николаевцы на втором месте. На первом - Харьков, на третьем - Винница.

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