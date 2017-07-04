Артем Милевский остался без клуба

04.07.17 19:14Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины расторг контракт с "Тосно".

Российский клуб "Тосно" и украинский нападающий Артем Милевский расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте новичка российской Премьер-лиги.

Милевский в минувшем сезоне провел за "Тосно" 17 матчей в первенстве ФНЛ и один в Кубке России.

Клуб из Ленинградской области по итогам сезона-2016/17 впервые вышел в российскую Премьер-лигу, но сыграет там без Милевского.

Напомним, что в 2002-2013 годах Артем Милевский выступал за киевское "Динамо". В сборной Украины провел 50 матчей и забил 8 голов.

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