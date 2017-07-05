Николаевские спортсмены завоевали медали на чемпионате Украины по синхронному плаванию Команда Николаевской области по синхронному плаванию заняла третье место в дуете на летнем чемпионате Украины и третье общекомандное место. Кроме того, на чемпионате среди детей команда Николаевской области заняла третье место среди комбинированных групп. Тренеры призеров чемпионата: Шумилова Елена, Миронова Ирина, Синько Елена. Управление по вопросам физической культуры и спорта горсовета Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама