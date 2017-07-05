Николаевские спортсмены завоевали медали на чемпионате Украины по синхронному плаванию

05.07.17 11:17Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Команда Николаевской области по синхронному плаванию заняла третье место в дуете на летнем чемпионате Украины и третье общекомандное место.

Кроме того, на чемпионате среди детей команда Николаевской области заняла третье место среди комбинированных групп.

Тренеры призеров чемпионата: Шумилова Елена, Миронова Ирина, Синько Елена.

Управление по вопросам физической культуры и спорта горсовета

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