21.06.17 14:312020
Николаевские спортсмены завоевали медали на чемпионате Украины по синхронному плаванию
|05.07.17 11:17
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Команда Николаевской области по синхронному плаванию заняла третье место в дуете на летнем чемпионате Украины и третье общекомандное место.
Команда Николаевской области по синхронному плаванию заняла третье место в дуете на летнем чемпионате Украины и третье общекомандное место.
Кроме того, на чемпионате среди детей команда Николаевской области заняла третье место среди комбинированных групп.
Тренеры призеров чемпионата: Шумилова Елена, Миронова Ирина, Синько Елена.