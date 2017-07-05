Рекордный матч в истории хоккея завершился со счетом 1725:1697

В Баффало установлен новый рекорд по продолжительности хоккейного матча – 250 часов и 35 минут.

В США на арене Harbour Sabre в Баффало был установлен рекорд по продолжительности хоккейного матча. Команда "синих" обыграла команду "белых" со счетом 1725:1697.

В мероприятии приняли участие около 40 хоккеистов-любителей. Многим из них больше 40 лет, они перенесли травмы и заболевания.

Каждая из команд была представлена семью игроками, которые периодически менялись. Игра останавливалась каждый час на заливку льда. Встреча длилась 250 часов и 35 минут.

Организаторы мероприятия собрали $1,2 млн, которые направят на борьбу с раком.

Команды установили новый рекорд. Предыдущее достижение было зафиксировано в феврале 2015 года. Тогда матч продолжался 250 часов 3 минуты и 21 секунду.