Рамиль Гулиев – второй в истории белый спортсмен, который выбежал из 10 секунд на стометровке

07.07.17 18:43Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Первым белым, добившимся такого результата, стал француз Кристоф Лемэтр.

Турецкий спринтер Рамиль Гулиев победил в забеге на дистанции 100 метров на соревнованиях Athletics Turkcell Super League с результатом 9,97 секунды.

Таким образом, Гулиев стал вторым белым спортсменом, выбежавшим из 10 секунд на стометровке. Первым белым, добившимся такого результата, стал француз Кристоф Лемэтр. В 2010 году он преодолел дистанцию за 9,98 секунды, а через год установил личный рекорд – 9,92 секунды.

27-летний Гулиев – турецкий легкоатлет азербайджанского происхождения. Он сменил гражданство в 2011 году.

Напомним, что всего в истории бега на 100 метров отметку в 10 секунд покорили более 100 спортсменов. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) засчитывает преодоление 10-секундного барьера при использовании только полностью автоматических секундомеров и скорости ветра ниже 2 метра в секунду.

Мировым рекордом на данной дистанции владеет Усейн Болт. На чемпионате мира по легкой атлетике-2009 он пробежал 100 метров за 9,58 секунды.

Болт после ЧМ-2017 завершает и легкоатлетическую карьеру и намерен себя попробовать в футболе.

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