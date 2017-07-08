"Шахтер" назвал заявку на следующий сезон

08.07.17 10:41Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

В списке Пауло Фонсеки 25 футболистов.

Донецкий "Шахтер" подал в Премьер-лигу официальную заявку для участия во внутренних соревнованиях сезона-2017/18.

Список из 25 игроков выглядит следующим образом:

вратари: 26. Никита Шевченко, 30. Андрей Пятов, 55. Олег Кудрик;

защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 18. Иван Ордец, 31. Исмаили, 33. Дарио Срна, 44. Ярослав Ракицкий, 66. Марсио Азеведо;

полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Фред, 9. Дентиньо, 10. Бернард, 11. Марлос, 17. Максим Малышев, 21. Алан Патрик, 24. Вячеслав Танковский, 34. Иван Петряк, 59. Александр Зубков, 74. Виктор Коваленко;

нападающие: 19. Факундо Феррейра, 99. Густаво Бланко Лещук.

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