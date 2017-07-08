«Вместе к победе»: в Николаеве состоялся турнир по теннису

Сегодня в Николаеве на теннисных кортах «Спартак» прошел турнир памяти выдающегося николаевского тренера Виктора Висленкова. В свое время он создал николаевскую школу тенниса, которую признал весь Советский Союз.

В турнире приняли участие ветераны тенниса, николаевцы, бывшие ученики знаменитого тренера, а также спортсмены из Новой Каховки и Херсона.

Открыл соревнования нардеп Борис Козырь, который отметил, что спорт - это объединяющее начало, а теннис в Николаеве имеет свои давние традиции. И поэтому активные и неравнодушные горожане будут делать все для того, чтобы этот вид спорта и в дальнейшем развивался в нашем регионе.

В числе приглашенных были мэр города Александр Сенкевич, депутаты горсовета, представители малого и среднего бизнеса, а также общественных организаций Николаева.

Среди них особое место занимает ОО «Миколаїв – єдина родина», руководитель, которой Владислав Чайка отдает много сил средств и энергии, для того, чтобы спортивная жизнь в нашем городе была более интересной, яркой, чтобы спорт в Николаеве стал массовым.

И турнир по парному теннису, который сегодня прошел на кортах «Спартак», стал еще одним шагом на пути к достижению этой цели.