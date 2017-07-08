25.06.17 08:002360
Юные николаевские бадминтонисты стали победителями командного чемпионата Украины
|08.07.17 20:46
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И у мальчиков и у девочек победителями и призерами стали команды одних и тех же городов, о чем сообщает интернет-издание "Николаевские новости".
И у мальчиков и у девочек победителями и призерами стали команды одних и тех же городов, о чем сообщает интернет-издание "Николаевские новости".
Победителями стали первые команды Николаевской области, вторые места заняли первые команды Днепра и третьи у команд Одессы.
В команде Николаевской области у мальчиков золотые медали завоевали Иван Царегородцев, Егор Романюк, Владислав Кунин и Денис Сульженко, у девочек — Мария Корягина, Ярослава Ванцаровская, Анастасия Крайча и Мария Рожкова.
Они представляют Николаевскую областную коммунальную КДЮСШ, тренеры - Александр Кунин, Евгения Кунина, Татьяна Потапенко.