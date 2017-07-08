Юные николаевские бадминтонисты стали победителями командного чемпионата Украины

И у мальчиков и у девочек победителями и призерами стали команды одних и тех же городов, о чем сообщает интернет-издание "Николаевские новости".

Победителями стали первые команды Николаевской области, вторые места заняли первые команды Днепра и третьи у команд Одессы.

В команде Николаевской области у мальчиков золотые медали завоевали Иван Царегородцев, Егор Романюк, Владислав Кунин и Денис Сульженко, у девочек — Мария Корягина, Ярослава Ванцаровская, Анастасия Крайча и Мария Рожкова.

Они представляют Николаевскую областную коммунальную КДЮСШ, тренеры - Александр Кунин, Евгения Кунина, Татьяна Потапенко.