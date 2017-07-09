Всесвітня боксерська суперсерія: Усик зустрінеться з Хуком

Бій відбудеться у жовтні цього року.

У Монако відбулось жеребкування 1/4 фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series), в якій змагатимуться боксери в суперсередній і першій важкій вазі. Про це повідомляє Укрінформ.

30-річний український чемпіон світу за версією WBO Олександр Усик зустрінеться з екс-чемпіоном світу німцем Марко Хуком. 32-річний Хук володів чемпіонським поясом WBO (2009-2015) та поясом IBO (2016-17). Втратив пояси після поразок від Кшиштофа Влодарчика і Майріса Брієдіса.

В інших поєдинках важкої ваги битимуться: Мурат Гассієв і Кшиштоф Влодарчик, Майк Перес і Майріс Брієдіс, Дмитро Кудряшов і Юньер Дортікос.

У суперсередній вазі оголошені такі пари: Каллум Смітт — Ерік Скоглунд, Джордж Гроувс — Джеймі Скотт, Кріс Юбенк-молодший — Авні Йилдирим, Юрген Бреме — Роб Брант.

Чвертьфінали відбудуться у вересні-жовтні цього року, півфінали — у січні-лютому 2018 року, а фінали — в червні 2018-го. Призовий фонд серії – 50 млн доларів. Переможець отримає 10 млн.