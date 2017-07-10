Мотоболісти з Миколаївщини у Вишняках завоювали Кубок України

10.07.17 15:45Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

У Вишняках, на Полтавщині, відбувся дводенний одноколовий турнір Кубка України 2017 року з мотоболу. Переможцем у боротьбі за трофей стали гості з команди "Восход" (Вознесенськ).

Інтернет-видання "Маю право" повідомляв, що у стартовому матчі турніру "Нива" (Вишняки) перемогла "Дружбу" (Мачухи) — 4:1.

У другому матчі "Восход" (Вознесенськ) переміг "Колос" (Нові Санжари) — 8:1 (Станіслав Червоний - 4, Іван Костюк - 2, Олександр Павловський, В'ячеслав Лазаренко; Валерій Зімовець).

У третьому матчі першого ігрового дня Кубка України з мотоболу "Нива" (Вишняки) перемогла "Колос" (Нові Санжари) — 8:1 (Володимир Бойко - 3, Сергій Пузик - 2, Олександр Ходосов - 2, Юрій Жиденко; Олег Зімовець).

Результати матчів другого ігрового дня: "Восход" — "Дружба" — 5:1 (Лазаренко-3, Червоний-2; Крючков). "Колос" — "Дружба" — 0:3 (П'янов - 3).

Перед вирішальним матчем "Нива" - "Восход" мотоболісти із Вознесенська випереджали у турнірній таблиці вишняківців лише за рахунок кращої різниці м’ячів, на один пункт. Проте у вирішальному матчі перемогли гості — 2:1. Вже у першій половині гри у складі вознесенців двічі відзначився В’ячеслав Лазаренко. У другій половині гри мотоболісти "Ниви" спромоглися лише скоротити рахунок.

Підсумкове становище команд: Восход (Вознесенськ) – 9 очок (м’ячі – 15:3), Нива (Вишняки) – 6 очок (13:4), Дружба (Мачухи) – 3 очка (5:9), Колос (Нові Санжари) – 0 (2:19). Всі володарі Кубка України з мотоболу (до 1992 року - Кубка УРСР)

1967 - Вимпел (Полтава) 1968 - Спартак (Феодосія) 1969 - Вимпел (Полтава) 1970 - Вимпел (Полтава) 1971 - Вимпел (Полтава) 1972 - Спартак (Феодосія) 1973 - Восход (Вознесенськ) 1974 - Нива (Вишняки) 1975 - Стрий (Стрий) 1976 - Восход (Вознесенськ) 1977 - Восход (Вознесенськ) 1978 - Восход (Вознесенськ) 1979 - Вимпел (Полтава) 1980 - Нива (Вишняки) 1981 - Вимпел (Полтава) 1982 - Нива (Вишняки) 1983 - Нива (Вишняки) 1984 - Нива (Вишняки) 1985 - Союз-3 (Єнакієве) 1986 - Союз-3 (Єнакієве) 1987 - Поділля (Кам'янець-Подільський) 1988 - Союз-3 (Єнакієве) 1989 - Колос (Стовбина Долина) 1990 - Зоря (Руденківка) 1991 - Нива (Вишняки) 1992 - Поділля (Кам'янець-Подільський) 1993 - Поділля (Кам'янець-Подільський) 1994 - Митник (Кельменці) 1995 - Митник (Кельменці) 1996 - Союз-3 (Єнакієве) 1997 - Митник (Кельменці) 1998 - Союз-3 (Єнакієве) 1999 - Союз-3 (Єнакієве) 2000 - Космос (Шахтарськ) 2001 - Космос (Шахтарськ) 2002 - Кубок не розіграний 2003 - Союз-3 (Єнакієве) 2004 - Антрацит (Кіровське) 2005 - Вимпел (Полтава) 2006 - Нива (Вишняки) 2007 - Антрацит-1 (Кіровське) 2008 - Механік (Кам'янець-Подільський) 2009 - Союз-3 (Єнакієве) 2010 - Восход (Вознесенськ) 2011 - Восход (Вознесенськ) 2012 - Антрацит (Кіровське) 2013 - Антрацит (Кіровське) 2014 - Антрацит (Кіровське) 2015 - Колос (Нові Санжари) 2016 - Нива (Вишняки) 2017 - Восход (Вознесенськ)

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